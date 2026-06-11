В День России в Самарской области пройдут культурные мероприятия

12 июня в Самаре можно бесплатно посетить основные экспозиции музея имени Алабина, Музея Модерна, Дома-музея Ленина, Дома-музея Фрунзе и Археоцентра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в Самарской области масштабно отпразднуют День России. В «МТЛ–Арене» Самары в 18:00 пройдет мероприятие «Наша Россия – наши люди!». Перед гостями – лидерами молодежных организаций, участниками СВО, членами семей военнослужащих – выступят творческие коллективы региона и группа «Комната культуры». Об этом сообщает правительство Самарской области.

«12 июня в 10:00 в парке Самары «Молодежный» активисты «Молодой Гвардии» развернут 400-метровую ленту в цветах российского флага. В Самаре, Тольятти, Чапаевске и Сергиевском районе пройдут просветительские лекции общества «Знание» об истории и смысле государственных символов: герба, флага и гимна. Волонтеры организуют сбор гуманитарной помощи», – рассказали организаторы.

11 июня в Самарской областной детской библиотеке стартовала программа «Я живу в России!», а в областной библиотеке для молодежи – ежегодный летний проект «Молодежный проспект».

12 июня в 12:00 в историко-музейном комплексе села Ширяево начнется фестиваль «Колыбель ремесел». В 12:00 и 14:00 Музей Алабина проведет мероприятие «России мысли посвящаю», а в 15:00 Археоцентр приглашает на экскурсию «На Самарской земле живем». В этот же день в историческом парке «Россия – моя история» праздничная программа откроется в 12:00 концертом «Россия многоликая». В программе также показы одежды – современное прочтение традиций в русском костюме, экскурсия «Самара многонациональная» и мастер-класс «Хоровод народов России».

Кроме того, 12 июня в Самаре можно бесплатно посетить основные экспозиции музея имени Алабина, Музея Модерна, Дома-музея Ленина, Дома-музея Фрунзе и Археоцентра.

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