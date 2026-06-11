Мэр Самары вручил первые паспорта 18 жителям города

Желаю, чтобы у каждого была мечта, которую трудно достичь. Фото: Иван Носков

В преддверии Дня России 11 июня мэр Самары Иван Носков вместе с советником председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым вручил паспорта 18 юным самарцам и поздравил их с этим событием.

«Поздравляю всех ребят, кто в этом году получает свой первый паспорт. Желаю, чтобы у каждого была мечта, которую трудно достичь. Это помогает развиваться, двигаться вперед, расти над собой и быть достойным гражданином нашей великой страны», – написал глава города в мессенджере МАКС.

После церемонии мэр пообщался с ребятами и ответил на их вопросы.

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