В Самаре концептуально утвердили три проекта КРТ

Проект также предусматривает развитие городской и социальной инфраструктуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в рамках проекта комплексного развития территорий преобразят три площадки. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Одобрили три проекта комплексного развития территорий. Они требуют некоторой доработки, но концептуально прошли утверждение», - пояснил глава региона.

Проект КРТ будет реализован в Кировском, Октябрьском и Промышленном районах. Речь идет о следующих площадках: на пересечении улиц Партизанская и Песчаная, улице Кузбасская (рядом с Северо-Восточной магистралью), улицы Вольская, Воронежская, Свободы и Калинина.

Здесь появятся новые дома, также запланировано развитие городской и социальной инфраструктуры. В частности, рядом с новостройками построят детские сады.