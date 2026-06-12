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НовостиОбщество12 июня 2026 6:08

Иван Носков поздравил жителей Самары с Днем России

Мэр Самары пожелал жителям здоровья и благополучия в День России
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Глава города пожелал самарцам счастья.

Глава города пожелал самарцам счастья.

Фото: администрация Самары.

В пятницу, 12 июня, вся страна празднует День России. С общим праздником жителей Самары поздравил мэр Иван Носков.

«Россия – это не просто страна на карте мира. Это место нашей силы и доблести, верности долгу и данному слову. Неважно, в какой точке России мы родились. Важно только то, что у нас есть общая Родина – сильная, великая, гордая, независимая и свободная», - обратился к самарцам глава города.

Он пожелал самарцам здоровья, благополучия, мира, профессиональных успехов и огромного счастья.