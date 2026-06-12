Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России

Вячеслав Федорищев подчеркнул единство русского народа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Самарской области обратился к жителям региона с День России. Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с государственным праздником. Он отметил, что наша страна должна быть сильной и единой.

«Сегодня это единство проявляется всюду - в зоне СВО, где наши воины героически противостоят преступному киевскому режиму, в цехах промышленных предприятий, где куется оружие Победы, на полях, где обеспечивается продовольственная безопасность страны», - отметил глава региона.

В день праздника губернатор пожелал жителям Самарской области счастья, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира и добра.