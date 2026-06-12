Ифет Джаковац покинул «Акрон»

Ифет Джаковац за красно-черных 40 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Сербская «Войводина» и тольяттинский «Акрон» договорились о трансфере полузащитника Ифета Джаковаца. Об этом сообщили в пресс-службе клуба Самарской области.

«Мы рассчитывали на Джаковаца, но после переходных матчей он попросил о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это не пошло бы на пользу «Акрону» и самому футболисту. В то же время мы добились выгодного предложения от «Войводины» и осуществили этот трансфер», - прокомментировал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Также Клюшев отметил, что в ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на позиции Джаковаца.

Ифет Джаковац перешел в «Акрон» в январе 2025 года. За это время полузащитник провел за красно-черных 40 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.