Геннадий Котельников поздравил самарцев с Днем России

Самарцы празднуют День России вместе с жителями всей страны. Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников обратился к жителям в День России. Он поздравил самарцев с праздником, отметив, что Самара вносит большой вклад в развитие страны.

«Мы по праву гордимся нашими земляками – разных поколений, национальностей и верований, все они плодотворно работают на производстве, активно участвуют в волонтерском и добровольческом движении, мужественно сражаются в зоне специальной военной операции», - подчеркнул Котельников.

Он пожелал самарцам крепкого здоровья и энергии, единства и общей ответственности за сильное будущее Отечества.