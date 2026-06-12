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НовостиОбщество12 июня 2026 9:39

Геннадий Котельников поздравил самарцев с Днем России

Председатель Самарской Губдмы обратился к жителям в День России
Полина КАРПОВА
Самарцы празднуют День России вместе с жителями всей страны.

Самарцы празднуют День России вместе с жителями всей страны.

Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников обратился к жителям в День России. Он поздравил самарцев с праздником, отметив, что Самара вносит большой вклад в развитие страны.

«Мы по праву гордимся нашими земляками – разных поколений, национальностей и верований, все они плодотворно работают на производстве, активно участвуют в волонтерском и добровольческом движении, мужественно сражаются в зоне специальной военной операции», - подчеркнул Котельников.

Он пожелал самарцам крепкого здоровья и энергии, единства и общей ответственности за сильное будущее Отечества.