Геннадий Котельников поздравил самарцев с Днем России

Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников обратился к жителям в День России. Он поздравил самарцев с праздником, отметив, что Самара вносит большой вклад в развитие страны.
«Мы по праву гордимся нашими земляками – разных поколений, национальностей и верований, все они плодотворно работают на производстве, активно участвуют в волонтерском и добровольческом движении, мужественно сражаются в зоне специальной военной операции», - подчеркнул Котельников.
Он пожелал самарцам крепкого здоровья и энергии, единства и общей ответственности за сильное будущее Отечества.