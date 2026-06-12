Самарский производитель вейпов признан банкротом из-за долга в 13 млрд рублей

Суд вынес решение 10 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд вынес решение о признании банкротом самарского производителя вейпов. Речь идет о компании ООО «Бруско фактори», которая специализируется на производстве никотиносодержащей продукции.

С исковым заявлением в суд обратилась Федеральная налоговая служба. Оказалось, что компания задолжала около 1,2 млн. рублей и 956 млн. рублей. ФНС также требовала включить в реестр требований кредиторов должника долг в размере 12,3 млрд. рублей – это требование выделили в отдельное производство.

Саму компанию признали банкротом по упрощенной процедуре и назначили конкурсного управляющего.