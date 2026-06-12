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НовостиОбщество12 июня 2026 11:36

В Самаре начался четвертый этап благоустройства парка «Воронежские озера»

Благоустройство парка «Воронежские озера» в Самаре планируют завершить в августе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В парке вовсю кипит работа.

В парке вовсю кипит работа.

Фото: администрация Самары.

В Самаре стартовал четвертый этап благоустройства парка «Воронежские озера». Сейчас подрядчик занимается отсыпкой и уплотнением основания для пешеходных дорожек. Параллельно ведутся работы по спилу деревьев.

«Подрядчик начал спиливать сухие и аварийные деревья. Вместо них тут будут высажены новые саженцы, порядка 1,2 тысячи деревьев и кустарников», - рассказал глава Промышленного района Иван Сухарев.

Благоустройство парка началось еще в 2022 году. Поскольку территория большая, процесс разделили на несколько этапов, поэтому работа тут кипит каждый год.

В дальнейшем в парке установят 11 скамеек и арт-объект «Мостик», а также 30 световых опор. Завершить работы планируется в конце августа.