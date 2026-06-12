Град обрушится на Самарскую область 13 июня

Самарцам советуют по возможности не выходить из дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 13 июня 2026 года, на Самарскую область обрушится непогода. В регионе пройдут дожди и грозы. Такой прогноз сообщают синоптики Приволжского УГМС.

«Объявлен желтый уровень опасности. 13 июня местами в Самарской области ожидается гроза, днем шквалистое усиление ветра, порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Возможен град», - информируют метеорологи.

В МЧС призывают жителей соблюдать ряд правил, чтобы избежать несчастного случая.

«По возможности не стоит выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий», - отмечают в ведомстве.

Не стоит прятаться у стен домов, за остановками, недостроенными зданиями и под деревьями. Также нельзя стоять под линией электропередач.