Губернатор Самарской области поручил построить новый корпус в «Волжском Артеке»

Глава региона пообщался с отдыхающими. Фото: Иван Макеев

Губернатор Самарской области сообщил о строительстве нового модульного корпуса в лагере «Волжский Артек». Такое решение было принято во время визита в детский лагерь в пятницу, 12 июня.

Глава региона оценил условия, созданные для отдыха детей. За последние несколько лет лагерь значительно преобразился. Здесь обновили постройки и корпуса, мебель, кровати, матрасы, постельное белье и пледы. На средства областного бюджета привели в порядок пищеблок, закупили оборудование. В лагере работает 5 мастерских, где дети осваивают квиллинг, бисероплетение и плетение из ниток, лепку, поделки из гипса.

Благодаря строительству нового корпуса количество койко-мест увеличилось. Теперь здесь могут отдыхать на 52 человека больше - это 2 полноценных отряда. Глава региона сообщил, что в следующем году в лагере будет построен еще один модульный корпус. А благодаря помощи Героя России Дениса Портнягина будет закуплено оборудование для уличного кинотеатра.

«Мы знаем, как востребованы летние детские лагеря в Самарской области. Видим необходимость укреплять инфраструктуру летнего детского отдыха – эта задача на контроле областного правительства и моем личном», - отметил Вячеслав Федорищев.