22 семьи Самарской области назвали дочерей Россия и Самара

Сразу 20 семей дали своим дочерям имя Самара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Интересную статистику по необычным именам предоставили в ЗАГСе Самарской области. Оказалось, что местные семьи нередко дарят своим детям патриотичные имена. Например, в 2017 году здесь родились две девочки с именем Россия. Имя Самара тоже встречалось достаточно часто.

Впервые так назвали девочку, рожденную в 1990 году. В 2000, 2009, 2014 и 2020 годах это имя получали сразу две девочки. Еще по одной Самаре появилось в 2003, 2004, 2006, 2008, 2016 и 2017 годах. Самый пик популярности пришелся на 2011 год – тогда в честь областной столицы назвали сразу пять новорожденных, сообщает 63.ру.

Ранее в ЗАГСе сообщили о самых редких именах для новорожденных в Самарской области в 2025 году. Тогда на свет появились мальчики Весемир, Кольт, Космос, Яромир, Ярополк, Север и другие. У девочек необычными именами оказались Забава, Лукерья, Капитолина, Августина, Яра, Офелия, Матрена.