Водолазы подняли тело утонувшего в Самаре подростка с 6-метровой глубины

12 июня водолазы провели повторные поиски. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

В пятницу, 12 июня, водолазы провели повторные поиски подростка, который утонул в Рождествено. Они прошли напротив дома №58 по улице Набережная. Спасатели задействовали водолазный катер, оборудованный системой сканирования дна. Тело подростка нашли на глубине водоема.

«Утонувшего обнаружили на глубине 6 метров и с помощью водолаза доставили до береговой линии. На месте происшествия работали 4 спасателя в составе водолазной группы», - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Напомним, трагедия произошла 11 июня в поселке Рождествено. Двое подростков решили переплыть реку на самодельном плавсредстве. Один из них, 15-летний парень, не смог доплыть до берега.

Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.