Пенсионерка угодила под колеса иномарки на пешеходном переходе в Тольятти

Пострадавшей назначили лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Самарской области в четверг, 11 июня. Под колеса автомобиля попала пенсионерка. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Все случилось в 17:30 в Тольятти. 31-летняя женщина ехала на «Мерседесе» во дворе дома № 2 по бульвару Кулибина. В этот момент дорогу по пешеходному переходу переходила 85-летняя пенсионерка. Водитель не уступила дорогу пешеходу и сбила ее. Пенсионерке назначили амбулаторное лечение.

Похожий случай произошел 11 июня в Самаре. На Мехзаводе 9-летний ребенок переходил проезжую часть, когда его сбила иномарка. Мальчику назначили амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства всех ДТП.