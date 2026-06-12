Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июня 2026 14:33

Пенсионерка угодила под колеса иномарки на пешеходном переходе в Тольятти

ДТП с участием пенсионерки произошло в Тольятти 11 июня
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшей назначили лечение.

Пострадавшей назначили лечение.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Самарской области в четверг, 11 июня. Под колеса автомобиля попала пенсионерка. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Все случилось в 17:30 в Тольятти. 31-летняя женщина ехала на «Мерседесе» во дворе дома № 2 по бульвару Кулибина. В этот момент дорогу по пешеходному переходу переходила 85-летняя пенсионерка. Водитель не уступила дорогу пешеходу и сбила ее. Пенсионерке назначили амбулаторное лечение.

Похожий случай произошел 11 июня в Самаре. На Мехзаводе 9-летний ребенок переходил проезжую часть, когда его сбила иномарка. Мальчику назначили амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства всех ДТП.