В Самарской области спустя пять часов сняли угрозу беспилотной опасности 13 июня

Ее объявили в регионе в 02:21, после чего отменили спустя пять часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

13 июня в Самарской области отменили режим беспилотной опасности. Ее объявили в регионе в 02:21, после чего отменили спустя пять часов, в 07:35. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Самарской области», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

Напомним, во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей, ведь «Комсомольская правда» попала в белый список сайтов, работающих даже при ограничениях. Например, вы можете прочитать про то, что пассажирский автобус протаранил столб в Тольятти 12 июня.

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