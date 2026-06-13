Шестнадцатый самарский губернатор Евреинов занимал пост всего два месяца

В Самару он приехал 16 августа, но ничего существенного сделать не успел: помешала тяжелая болезнь.

Сергей Евреинов, шестнадцатый глава самарской губернии, пробыл в должности всего два месяца. 6 июля 1915 года его назначили исполняющим обязанности – занять пост губернатора он не мог из-за отсутствия высокого чина. В Самару он приехал 16 августа, но ничего существенного сделать не успел: помешала тяжелая болезнь. Об этом сообщает «АиФ Самара».

Евреинов уехал в Петербург и попросил длительный отпуск, однако уже в ноябре 1915 года стал и.о. ярославского губернатора. Историк Глеб Алексушин в книге «Самарские губернаторы» сомневается в правдивости версии смены поста из-за здоровья. По его словам, отставка связана с интригами Григория Распутина – фаворита царской семьи. Тот имел плохие отношения с Евреиновым и хотел поставить на его место своего человека, используя все связи в столице.

Февральскую революцию Евреинов встретил без восторга. Он планировал эмигрировать, но задержался. После Октябрьского переворота его арестовали. В 1918 году в Бутырской тюрьме он перенес инсульт и стал инвалидом. Судить не стали – освободили по состоянию здоровья. Умер бывший самарский губернатор в 1931 году в 63 года.

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