Самарские студенты будут обязаны изучать четыре новых предмета

По его словам, эти предметы станут обязательными для всех без исключения студентов, независимо от будущей профессии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Скоро студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать четыре дисциплины: историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

По его словам, эти предметы станут обязательными для всех без исключения студентов, независимо от будущей профессии. Также министр сообщил, что в этом году количество бюджетных мест в вузах увеличится на 250 по сравнению с прошлым годом.

Напомним, губернатор Самарской области поручил построить новый корпус в «Волжском Артеке».

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