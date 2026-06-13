В Самаре устранили последствия залпового ливня 11 июня

Летом залповые ливни с аномальным количеством осадков – естественный природный процесс, а не катастрофа. Фото: администрация Самары.

Вечером 11 июня на Самару обрушился залповый ливень. Городские службы ликвидировали последствия всю ночь: работали больше сотни единиц спецтехники и 96 человек. Основной объем работ пришелся на улицу Бакинскую в Куйбышевском районе. С дорог откачали около 10 кубометров воды, чтобы повысить безопасность движения. Об этом сообщает администрация Самары.

«Летом залповые ливни с аномальным количеством осадков – естественный природный процесс, а не катастрофа, если городские службы реагируют оперативно. Все сработали в соответствии с инструкциями. Сейчас продолжаем мониторинг для выявления упавших деревьев и поломанных веток, контролируем качество уборки», – сказал мэр города Иван Носков.

В Кировском районе из-за скопления воды небольшие подтопления были на Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе, на улицах Магистральной, Олимпийской и проспекте Карла Маркса, но на движение это сильно не повлияло. Подтопления на Ново-Садовой и Московском шоссе устранили меньше чем за час.

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