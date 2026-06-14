В Самаре вынесли приговор нетрезвому водителю

Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права на год и шесть месяцев Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор мужчине, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев», - отмечается в сообщении.

В ноябре прошлого года инспекторы дорожно-патрульной службы остановили на улице Спортивной в пгт Стройкерамика автомобиль «Лада Приора» под управлением 29-летнего местного жителя для проверки документов. Водитель «Приоры» находился в состоянии алкогольного опьянения.