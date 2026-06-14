В Самарской области сделают охранные зоны для двух природных памятников

Ленинский районный суд обязал Минприроды губернии подготовить проекты о создании необходимых зон и установлении границ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сделают охранные зоны для «Надеждинской лесостепи» и «Костинских логов». Самарская природоохранная прокуратура обязала областное министерство природных ресурсов и экологии защитить природные объекты.

Проверка прокуратуры выявила, что границы данных территорий ранее не были официально определены. Отсутствие охранных зон грозит загрязнение, застройкой или другими вмешательствами.

По результатам проверки Ленинский районный суд города Самары удовлетворил требования прокуратуры и обязал Минприроды губернии подготовить проекты решений о создании необходимых зон и установлении их границ.