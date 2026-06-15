В Самарской области за 13 июня в ДТП пострадали 6 человек

26 фактов вождения с признаками опьянения Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 13 июня произошло 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции выявили 341 нарушение ПДД, в том числе 7 случаев управления транспортом без прав и 26 фактов вождения с признаками опьянения», — рассказали в ведомстве.

В Красноглинском районе Самары 49-летний водитель Haval M6 сбил 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали. В Октябрьском районе областного центра 34-летний водитель Opel Astra допустил наезд на 22-летнего велосипедиста на электровелосипеде. Он двигался во встречном направлении и нарушил правила поворота. Велосипедисту назначили амбулаторное лечение.

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