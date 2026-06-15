В Самарской области за 13 июня в ДТП пострадали 6 человек

В Самарской области 13 июня произошло 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции выявили 341 нарушение ПДД, в том числе 7 случаев управления транспортом без прав и 26 фактов вождения с признаками опьянения», — рассказали в ведомстве.
В Красноглинском районе Самары 49-летний водитель Haval M6 сбил 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали. В Октябрьском районе областного центра 34-летний водитель Opel Astra допустил наезд на 22-летнего велосипедиста на электровелосипеде. Он двигался во встречном направлении и нарушил правила поворота. Велосипедисту назначили амбулаторное лечение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал