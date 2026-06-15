Шесть человек попали в больницу после ДТП с Toyota и фурой под Самарой 15 июня

В Алексеевском районе столкнулись легковушка Toyota и фура Shacman. Фото:ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Жесткое ДТП произошло на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 в Самарской области ночью 15 июня. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на 106 километре дороги в Алексеевском районе столкнулись легковушка Toyota и фура Shacman, об этом стало известно в 02.09.

«Пострадали шесть человек, они госпитализированы в Нефтегорскую центральную районную больницу», – уточнила пресс-служба учреждения.

На месте ЧП работали пожарные-спасатели ПСЧ №116, медики, полицейские. В причинах и всех обстоятельствах аварии сейчас разбираются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал