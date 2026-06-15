В Самаре на дублере Московского шоссе начали укладывать асфальт

Новая дорога перераспределит транспортные потоки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на дублере Московского шоссе стартовала укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы идут на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Строительство одного из самых ожидаемых инфраструктурных объектов активно застраиваемой территории города идет по графику. Параллельно с укладкой асфальта ведется переустройство сетей газопровода и водовода, прокладка подземных кабелей освещения. Система ливневой канализации уже полностью готова», — рассказали в мэрии.

Недостающий участок системы дублеров ключевой автомагистрали Самары начали строить осенью 2025 года. Полностью завершить строительство планируют в ноябре 2026 года. Новая дорога перераспределит транспортные потоки, снизит нагрузку на Московское шоссе в часы пик и обеспечит удобный подъезд к строящемуся жилому микрорайону.

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