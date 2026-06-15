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НовостиПроисшествия15 июня 2026 5:03

Из горящего дома на улице 22 Партсъезда в Самаре 15 июня спасли ребенка

Два ребенка пострадали в результате пожара в многоэтажке на 22 Партсъезда в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
10 пострадавшим прописали амбулаторное лечение, среди них есть двое детей

10 пострадавшим прописали амбулаторное лечение, среди них есть двое детей

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Самара приходит в себя после жуткого пожара, который произошел на улице 22 Партсъезда в Самаре в жилой многоэтажке. Напомним, что число его жертв выросло до 13, погибла 51-летняя женщина. По словам очевидцев, мужчина вынес ребенка на руках из горящего дома.

«Спасено семь человек», – сообщили в МЧС Самарской области.

Известно, что при пожаре травмы получили 12 человек. Двух мужчин, 38 и 43 лет, пришлось госпитализировать. Еще 10 пострадавшим прописали амбулаторное лечение, среди них есть двое детей.

В результате пожара пострадали 24 квартир, тех, кто временно остался без жилья, разместили в соседней школе. Открытое горение ликвидировали, но ночью работ пришлось приостановить из-за угрозы обрушения дома. Утром 15 июня работы по ликвидации последствий пожара продолжили.

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