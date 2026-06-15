В Самарской области усилили контроль за аттракционами в летний сезон

Перед посещением нужно ознакомиться с правилами безопасности Фото: минсельхозпрод Самарской области

В Самарской области летом сотрудники службы гостехнадзора проводят усиленные проверки аттракционов в парках и торговых центрах. Рейды идут круглый год во всех районах, но в период каникул этой работе уделяют повышенное внимание. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.

«Во время проверок инспекторы смотрят наличие регистрации и госзнака с QR-кодом, таблички о техосвидетельствовании, правил, ростомера, аптечки и журналов с отметками о ежедневной проверке. Также оценивают квалификацию оператора и визуально осматривают конструкции. При недочетах выдают предписание об их устранении», — говорится в сообщении.

Сотрудники гостехнадзора напоминают, что посетителям тоже важно соблюдать правила пользования аттракционами. Например, с горки нельзя скатываться головой вперед. Перед посещением нужно ознакомиться с правилами безопасности. В некоторых парках даже сделали голосовое оповещение — на случай, если гости не прочитали правила заранее.

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