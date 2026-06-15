Новая Народная программа учтет предложения жителей Самарской области

Работа строится с учетом преодоления семи вызовов Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета сообщил, что работа над новой Народной программой партии строится с учетом необходимости преодоления семи вызовов, стоящих перед страной. Сбор предложений от жителей уже собрал почти два миллиона обращений, в том числе от Самарской области.

«Анализ полученных предложений уже может создать хорошую основу, чтобы определить параметры новой Народной программы. Первый вызов — демография. Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть нашему будущему», — сказал Дмитрий Медведев.

Второй вызов касается дефицита кадров и появления новых профессий. Третья по значимости тема — жилищная и транспортная доступность. Четвертый пункт — внешнеэкономический вызов. Партия должна сделать все, чтобы Россия развивалась даже в условиях беспрецедентного давления извне.

Пятый вызов связан с технологическим укладом. По мнению Медведева, у страны есть все возможности сохранить позиции лидера в этой сфере. Шестое направление — преодоление идеологического вызова, а седьмой вызов — безопасность. Россия должна ответить на него победным завершением специальной военной операции и дальнейшим развитием оборонных отраслей.

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