В Самаре на воду спустили новый пассажирский катамаран «Сириус Альфа»

Перед спуском провели традиционную церемонию освещения Фото: правительство Самарской области

В Самаре на судостроительном заводе спустили на воду катамаран «Сириус Альфа» проекта 04790 «СОММЕРС-L». Судно построили по заказу Государственной транспортной лизинговой компании в рамках программы льготного лизинга гражданских судов. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Длина катамарана — 38 метров, ширина — 9,5 метра, пассажировместимость — 300 человек. Судно оснащено двумя двигателями мощностью по 405 кВт и развивает скорость до 10 узлов (около 18,5 км/ч). Катамаран предназначен для перевозки пассажиров по внутренним водным путям и в прибрежных морских районах», — говорится в сообщении.

Перед спуском провели традиционную церемонию освещения, которую совершил отец Константин. Крестная мать судна, первый заместитель руководителя аппарата гендиректора Ирина Дютина, разбила бутылку шампанского о борт. Контракт на строительство двух катамаранов серии подписали в декабре 2022 года, закладка килей состоялась в сентябре 2024 года. После завершения достроечных работ, испытаний и оформления документов судно передали заказчику.

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