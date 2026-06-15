На трассе под Самарой водитель выехал на встречку и спровоцировал массовое ДТП

54-летний водитель автомобиля Geely Monjaro выехал на полосу встречного движения, в месте где это запрещено Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области пять человек пострадали в массовом ДТП. Авария произошла около 10.40 на участке трассы М-5 в Сергиевском районе, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«54-летний водитель автомобиля Geely Monjaro выехал на полосу встречного движения, в месте где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КамАЗ», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После этого легковушка столкнулась с автомобилем Great Wall, который ехал по встречке под управлением 43-летнего мужчины.

В массовом ДТП пострадали пять человек: оба водителя, 42-летний пассажир Geely Monjaro, а также 42-летняя женщина и 15-летний подросток, которые ехали во второй легковушке.

Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах этой аварии. Все сведения являются предварительными и не определяют степень виновности участников аварии.

А 15 июня в Самарской области в ДТП с фурой пострадали шесть человек.

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