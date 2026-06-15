Стратегию развития с девятью крупными проектами представили в Самаре

Стратегию развития до 2036 года утвердили в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стратегию развития до 2036 года утвердили в Самаре, документ опубликовала мэрия. В нее включены девять крупных проектов. Рассказываем, как хотят изменить Самару в ближайшие 10 лет.

В стратегию включили строительство межвузовского кампуса «Куйбышева», срок сдачи которого сдвинули на 2030 год. А в Октябрьском районе в 2031-2036 годах хотят создать студенческое пространство.

В Красноглинском районе до 2030 года появится индустриальный парк «Самара», а на берегу Волги к 2031 году планируют создать курортно-рекреационный комплекс. 5-я и 6-я очереди набережной, в соответствии со стратегией, появятся до 2036 года.

В Самаре до 2032 года хотят создать цифровую модель города, а работа мэрии и всех муниципальных учреждений перейдет на электронный документооборот к 2029 году.

Особое внимание в стратегии уделяют развитию транспортной системы. В городе до 2036 года появятся девять транспортно-пересадочных узлов, появится единый цифровой билет на все виды транспорта. К 2032-2036 годам общественный транспорт должен стать более быстрым за счет создания выделенных полос, развития скоростного трамвая и метро на базе имеющихся железнодорожных путей. Для средств индивидуальной мобильности – велосипедов и самокатов – к 2028 году создадут выделенные полосы, обустроят зарядные станции и парковки.

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