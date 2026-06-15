В Самарской области дали 6 лет колонии солдату за уклонение от службы

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский гарнизонный военный суд назначил наказание военнослужащему за уклонение от службы. Он почти 2,5 года не являлся в часть из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Судом установлено, что военнослужащий, тяготясь военной службой и желая отдохнуть, с 00 часов 14 сентября 2023 года не явился в срок без уважительных причин на службу из отпуска, стал проживать по месту жительства, проводя время по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Около 9 часов 26 марта 2026 года в ходе розыскных мероприятий мужчину обнаружили по месту жительства сотрудники полиции и доставили в военную комендатуру. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения изменили на заключение под стражу, осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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