Перевозчик в Самаре проверил климат-контроль в автобусах к жаркому сезону

Рекомендуемая температура воздуха в салоне в жару + 25 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре к летнему сезону в автобусах перевозчика проверили системы кондиционирования и климат-контроля. Рекомендуемая температура воздуха в салоне в жару + 25 градусов. Об этом сообщает пресс-служба «СамараАвтоГаз».

«Наступает жаркая пора, и пассажиры по традиции разделились на два фронта: одним всегда жарко, другим всегда холодно. Если вам очень жарко или очень холодно, необходимо в культурной форме обратиться к экипажу автобуса и попросить отрегулировать температурный режим», — говорится в сообщении.

Если водитель отказался помочь, пассажиры могут пожаловаться на телефон горячей линии: 8 846 207-70-11. Для этого нужно назвать номер билета или госномер автобуса. Сотрудники компании пообещали провести с экипажем разъяснительную беседу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал