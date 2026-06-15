У берегов Самары температуры воды в Волге держится у отметки +19 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на дожди, которые обрушились на Самарскую область в длинные праздничные выходные, погода в регионе остается по-летнему теплой. А вот можно ли уже купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге на 15 июня 2026 года.

У берегов Самары температуры воды в главной реке региона, как и несколько дней назад, держится у отметки +19 градусов. По данным Приволжского УГМС, в Сызрани и Тольятти Волга теплее – около +21 градуса.

Пожалуй, пока вода в Волге являет слишком прохладной, чтобы открывать купальный сезон. Но скоро ее температура может повыситься: на этой неделе синоптики прогнозируют в регионе жару до +29 градусов, правда, с дождями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал