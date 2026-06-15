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НовостиОбщество15 июня 2026 7:57

Волга в Самарской области прогрелась до +21 градуса 15 июня

Волга в Сызрани и Тольятти теплее, чем в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
У берегов Самары температуры воды в Волге держится у отметки +19 градусов

У берегов Самары температуры воды в Волге держится у отметки +19 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на дожди, которые обрушились на Самарскую область в длинные праздничные выходные, погода в регионе остается по-летнему теплой. А вот можно ли уже купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге на 15 июня 2026 года.

У берегов Самары температуры воды в главной реке региона, как и несколько дней назад, держится у отметки +19 градусов. По данным Приволжского УГМС, в Сызрани и Тольятти Волга теплее – около +21 градуса.

Пожалуй, пока вода в Волге являет слишком прохладной, чтобы открывать купальный сезон. Но скоро ее температура может повыситься: на этой неделе синоптики прогнозируют в регионе жару до +29 градусов, правда, с дождями.

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