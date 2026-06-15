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НовостиОбщество15 июня 2026 8:17

В Самаре покажут оперу «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета

Спектакль пройдет в самарском театре в рамках V фестиваля маэстро 18 июня
Елизавета ЖИРНОВА
Композитор написал ее уже всемирно признанным

Композитор написал ее уже всемирно признанным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 18 июня в театре оперы и балета покажут последнюю оперу Петра Чайковского «Иоланта» в авторской версии народного артиста СССР Юрия Башмета. Спектакль состоится в рамках V Музыкального фестиваля маэстро в Самарской области. Об этом сообщило правительство Самарской области.

«Концерт проходит при поддержке правительства Самарской области. Начало в 19:00», — отметили организаторы.

«Иоланта» — последняя опера Чайковского. В ней нет отрицательных персонажей и традиционного конфликта. Главная героиня интуитивно стремится постичь Свет Мира. Композитор написал ее уже всемирно признанным, но продолжал сомневаться в себе. Как говорил сам Чайковский: «Я напишу оперу, от которой все плакать будут».

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