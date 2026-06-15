Самарские семьи посоревновались в финансовой грамотности

Региональный этап в Самарской области состоится 20 июня Фото: администрация Самары

В Самаре определили победителей муниципального этапа III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Первое место заняла семья Рящиковых из школы № 121, второе - семья Поляевых из Центра эстетического воспитания, третье - семья Шустовых из лицея «Технический». Об этом сообщает администрация Самары.

«В семье закладываются основы финансовой грамотности. Умение грамотно распоряжаться деньгами и планировать бюджет дает уверенность в завтрашнем дне», - говорится в сообщении.

В конкурсе участвовали 10 семейных команд из самарских школ. Участники прошли три испытания: финансовый квиз «Сохраняй и приумножай», кейс-игру «Риски и страховка» и инвест-практикум. Фестиваль проходит с 2023 года. Региональный этап в Самарской области состоится 20 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал