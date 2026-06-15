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НовостиОбщество15 июня 2026 9:25

Дачникам в Самаре упростят оформление прав на общее имущество в СНТ

В самарском Росреестре сообщили о законопроекте, упрощающем жизнь дачников
Александра ТАЙБАТРОВА
Согласно инициативе, право долевой собственности будет возникать сразу после постановки на учет объекта

Согласно инициативе, право долевой собственности будет возникать сразу после постановки на учет объекта

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае в правительство России внесли законопроект, который упростит механизм оформления прав на общее имущество в СНТ. Об этом сообщает Росреестр Самарской области. Если закон примут, это повлияет на жизнь всех россиян, в том числе самарцев.

«Также этот законопроект будет способствовать сокращению временных и финансовых затрат садоводов, устранению административных барьеров», – отметила и.о. руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова.

Согласно инициативе, право долевой собственности будет возникать сразу после постановки на учет объекта, а проводить собрания и собирать подписи больше не потребуется. Для каждого участника СНТ долю будут рассчитывать в соответствии с площадью его земельного участка.

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