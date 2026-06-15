Дачникам в Самаре упростят оформление прав на общее имущество в СНТ

Согласно инициативе, право долевой собственности будет возникать сразу после постановки на учет объекта Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае в правительство России внесли законопроект, который упростит механизм оформления прав на общее имущество в СНТ. Об этом сообщает Росреестр Самарской области. Если закон примут, это повлияет на жизнь всех россиян, в том числе самарцев.

«Также этот законопроект будет способствовать сокращению временных и финансовых затрат садоводов, устранению административных барьеров», – отметила и.о. руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова.

Согласно инициативе, право долевой собственности будет возникать сразу после постановки на учет объекта, а проводить собрания и собирать подписи больше не потребуется. Для каждого участника СНТ долю будут рассчитывать в соответствии с площадью его земельного участка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал