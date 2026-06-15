Глава Самары Носков: «По дому на 22 Партсъезда провели заседание комиссии по ЧС»

Причины пожара устанавливаются. Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В понедельник, 15 июня 2026 года, в Самаре провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за взрыва и пожара в доме № 20 на улице 22 Партсъезда. В нем участвовали администрация, МЧС, МВД и прокуратура. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Причины пожара устанавливаются. Сейчас главное – оперативно восстановить всем жильцам сгоревших квартир документы и обеспечить условия для безопасного проживания. Еще раз хочу отдельно поблагодарить наших пожарных, я был свидетелем их героизма», – написал мэр.

В результате пожара пострадали 48 жителей двух подъездов, в том числе трое детей. Сейчас в пункте временного размещения для всех проводятся консультации по вопросам выделения жилья в маневренном фонде, материальной помощи из городского и областного бюджета.

Управление МВД по Самаре должно максимально посодействовать людям в восстановлении утерянных документов, а ГУ МЧС по Самарской области – в оперативной выдаче необходимых справок. Для размещения пострадавших оперативно подготовили комфортные благоустроенные квартиры в маневренном фонде. Детям предлагается отдых в загородных оздоровительных лагерях.

До окончания следственных действий полиция будет охранять дом, где произошло ЧП. Специализированная организация и управляющая компания начали его обследовать, но работы пришлось приостановить из-за угрозы обрушения внутри пострадавшего подъезда. Они продолжатся после особого разрешения спасателей.

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