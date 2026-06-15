В Самарской области водитель Mitsubishi пострадал при столкновении Renault и BMW

Пожарные отключили системы электропитания автомобилей Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧC»

В Самарской области 14 июня примерно в пол шестого вечера столкнулись три автомобиля: Renault, BMW и Mitsubishi. В поселке Рассвет Ставропольского района в ДТП пострадал водитель Mitsubishi, его госпитализировали. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧC».

«В 17:25 поступило сообщение о ДТП на улице Центральной. На место выехали пожарно-спасательная часть № 146, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Пожарные-спасатели отключили системы электропитания автомобилей», - рассказали в ведомстве.

Обстоятельства аварии устанавливаются. В ведомстве призвали жителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, звоните по номеру 101 или 112.

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