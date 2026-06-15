Лесной пожар разгорелся в Самарской области из-за падения обломков БПЛА

Пожар локализовали и потушили на площади 0,15 гектаров. Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области произошел лесной пожар из-за падения обломков БПЛА. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что огонь разгорелся 12 июня в Рачейском лесничестве, возле села Рамено. Напомним, что в этот день Самарскую область атаковали вражеские беспилотники.

«Возгорание удалось вовремя локализовать и потушить на площади 0,15 гектаров», – прокомментировала пресс-служба минприроды Самарской области.

Пожар тушили 11 человек. Для этого задействовали шесть единиц техники, в том числе лесопожарный трактор и автоцистерну. На месте ЧП работали полицейские.

С начала сезона в Самарской области произошло 12 лесных пожаров, в том числе восемь на землях лесного фонда, и по два пожара – в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.

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