В Самарской области осудили организаторов незаконной раковой фермы

Адвокаты осужденных уже подали апелляции на обвинительный приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынесли приговор по делу об организации незаконной раковой фермы. Вопрос рассматривали в Волжском районном суде.

На скамье подсудимых оказались четыре человека. Их обвиняли в покушении на сбыт продукции без маркировки, совершенном группой лиц. Кроме того, одному из подсудимых вменяли обвинение в подделке документов. Дело поступило в суд в феврале 2026 года, а уже 1 июня был вынесен приговор.

Всех четверых мужчин признали виновными. Судя по всему, они хотят добиться оправдательного договора. На сайте суда содержится информация, что адвокаты осужденных уже подали апелляции на обвинительный приговор.

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