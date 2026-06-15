В Самарской области на трассе столкнулись Hover, Geely и Камаз

При ДТП звоните по номеру 101 или 112 Фото:ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В Самарской области 14 июня на 1073 км трассы М-5 столкнулись три автомобиля: Hover, Geely MONJARO и Камаз. Два человека пострадали, их госпитализировали. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«В Сергиевском районе в 10:58 поступило сообщение о ДТП на трассе М-5. На место выехали пожарно-спасательная часть № 109, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Пожарные-спасатели отключили электропитание автомобилей и смыли с дороги горюче-смазочные материалы», - рассказали в ведомстве.

Автомобиль Hover после столкновения съехал с дороги. Обстоятельства аварии устанавливаются. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. При ДТП звоните по номеру 101 или 112.

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