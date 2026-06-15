В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и града

При ЧС звоните по номеру 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие часы местами ожидаются гроза, ливень, град и шквалистый ветер до 18 м/с. Непогода сохранится до конца дня 15 июня, а также ночью и днем 16 июня. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«Во избежание несчастных случаев при усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий. Если непогода застала на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах. Не прячьтесь у стен домов, под деревьями, остановками и рекламными щитами. Опасно стоять под линиями электропередач», - рассказали ГУ МЧС по Самарской области.

Жителям советуют убрать вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья. Машину лучше поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабых конструкций. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. При ЧС звоните по номеру 112.

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