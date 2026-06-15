В Самарской области водителя наказали за удар кулаком в дорожном конфликте

После нападения мужчина скрылся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд наказал 31-летнего местного жителя к году лишения свободы. Он избил водителя во время дорожного конфликта в Октябрьске. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Вечером 29 декабря 2024 года агрессивный водитель «Мерседеса» преследовал автомобиль «Лада Калина», полагая, что его поцарапали. Он добился остановки машины и ударил водителя кулаком в левый глаз. Очки пострадавшего разбились, травма оказалась средней тяжести», - рассказали в прокуратуре.

После нападения мужчина скрылся. Суд назначил ему 1 год колонии-поселения. Защита пыталась обжаловать приговор, но вышестоящий суд оставил его в силе.

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