В Самаре запланирован покос травы на 26 улицах 15 июня

Работы могут перенести из-за погоды Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на 15 июня запланирован покос травы на 26 улицах. Работы проведут при благоприятной погоде. Об этом сообщает администрация Самары.

«По первому циклу работы выполнены на 472,42 га, по второму - на 116,07 га, по третьему - на 2,62 га. 15 июня косить траву планируют на Самарской, Кутякова, Аэропортовском и Ракитовском шоссе и других улицах», - рассказали в мэрии.

В списке также значатся улицы Береговая, Магистральная, Минская, Воронежская, Бубнова, Дыбенко, Врубеля и другие. В администрации уточнили, что работы могут перенести из-за погоды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал