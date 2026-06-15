Министр Орлов рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Самаре

За медицинской помощью обратилось 12 пострадавших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, в каком состоянии находятся жители дома № 20 на улице XXII Партсъезда в Самаре, которые пострадали при взрыве и пожаре. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Орлов на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

«За медицинской помощью обратилось 12 пострадавших. Один находится в стационаре, у него наблюдается положительная динамика. А остальные переведены на амбулаторное наблюдение участковых-терапевтов», – рассказал Орлов.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда. Работы по ликвидации последствий пожара ночью приостанавливали из-за угрозы обрушения дома. После ЧП заведено уголовное дело. Губернатор прокомментировал трагедию.

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