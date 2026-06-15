Пострадавшим и родным погибших при пожаре и взрыве в Самаре положены выплаты

Пострадавших консультируют по вопросам оказания материальной помощи Фото: администрация Самары.

Власти Самары оказывают содействие людям, которые пострадали в результате пожара и взрыва на улице XXII Партсъезда 14 июня. По предварительным данным, повреждения получили 32 квартиры, в двух подъездах частично обрушились межэтажные перекрытия.

«В пункте временного размещения организованы консультации для пострадавших по вопросам выделения жилья в маневренном фонде, материальной помощи из городского и областного бюджета», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

Многие люди лишились документов, восстановить их помогут как можно скорее: с МВД есть договоренность о максимальном содействии. Тем, кто лишился жилья, предоставят квартиры из маневренного фонда.

Напомним, что в результате пожара погибли два человека, 48 - пострадали. Заведено уголовное дело. Обследование дома пока приостановили из-за угрозы обрушения. Возле него выставили охрану.

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