В Тольятти впервые прошел межрегиональный форум «Лаборатория наставничества»

Система наставничества действует на тольяттинском химпредприятии с 1980 года / Фото: АО "ТОАЗ"

В Тольятти впервые состоялся межрегиональный практико-ориентированный форум «Лаборатория наставничества». Событие объединило более 600 делегатов из 45 регионов России в очном и онлайн-форматах. Участие в мероприятии приняли специалисты HR-службы Тольяттиазота.

Форум стал площадкой для обмена опытом в сфере наставничества, выработки современных подходов к развитию кадров и объединения усилий органов власти, бизнеса и общественных институтов. Тольяттинское хипредприятие презентовало на мероприятии свои корпоративные практики. Система наставничества действует в компании с 1980 года. Сейчас там насчитывается около тысячи менторов. Они сопровождают новых сотрудников, стажеров и консультируют коллег. Самому молодому наставнику всего 24 года, а самому опытному – 73. Также на предприятии начали формировать совет наставников.

«Процесс наставничества является одним из действенных методов повышения эффективности работы персонала и активно применяется на нашем предприятии. Презентованная на форуме модель компании доказала, что создание непрерывной экосистемы — от школьной парты до рабочего места — позволяет эффективно удерживать таланты в регионе и обеспечивать промышленную безопасность сложного химического производства», — сказала начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО «ТОАЗ» Евгения Суходеева.

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