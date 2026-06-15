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НовостиОбщество15 июня 2026 12:54

Разработанный в Самаре умный костюм прошел сертификацию

Самарские ученые представили умный костюм OMME
Екатерина ПАВЛОВА
Благодаря мобильному приложению пользователь может проходить безопасную физиотерапию дома, под удаленным контролем. Фото: СамГМУ

Благодаря мобильному приложению пользователь может проходить безопасную физиотерапию дома, под удаленным контролем. Фото: СамГМУ

Умный костюм OMME, созданный самарскими учеными, прошел сертификацию, пройдя испытания в аккредитованной лаборатории Санкт-Петербурга, доказав безопасность и эффективность, и теперь допущен к клинической практике. Со временем его могут начать внедрять в медицинские учреждения. Об этом сообщает СамГМУ.

«OMME – это беспроводной костюм с вшитыми электродами, в его основе находятся модулированные токи. Костюм применяют в реабилитации, косметологии и спорте: для коррекции состава тела, улучшения физических показателей мышечной ткани, а также восстановления и улучшения нейромышечных связей человека. А благодаря мобильному приложению пользователь может проходить безопасную физиотерапию дома, под удаленным контролем», – рассказали разработчики.

Сам костюм, а также отдельные футболка и шорты с EMS-технологией подходят для комплексной терапии при реабилитации, мышечном дисбалансе, болевом синдроме и восстановлении после нагрузок.

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