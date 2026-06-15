Комплекс ИИ-моделей для геопространственной аналитики разработали в России

Решение охватывает задачи агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности и защиты окружающей среды Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России разработали комплекс ИИ-моделей для геопространственной аналитики. Он предназначен для решения задач в области адаптации к природным изменениям и природоохранной деятельности, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным разработчиков, решение помогает государственным органам и компаниям получать объективную картину состояния территорий без регулярных полевых выездов, анализировать тренды и прогнозировать изменения для принятия управленческих решений на основе данных.

Главное преимущество разработки – модульная архитектура, позволяющая адаптировать решение под потребности конкретного региона или отрасли, с коротким циклом дообучения. Уже разработаны и протестированы специализированные модули: детекция и прогнозирование деградации земель, мониторинг состояния и выявление нецелевого использования сельхозугодий, детекция распространения инвазивных видов растений, агрохимический анализ почв, приоритизация точек вылова океанической рыбы и оценка потенциала кормовой базы в северных территориях.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности для развития технологий для адаптации к природным и социальным вызовам. Возможность анализа больших массивов данных позволяет создать инструмент, который повышает эффективность процессов, помогает фиксировать происходящие изменения и прогнозировать их развитие. Мы уже провели 12 пилотных проектов в 10 регионах страны совместно с партнерами», - сказала вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка Марина Булова.

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