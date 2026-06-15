Оперштаб повторно соберется на месте пожара на улице XXII Партсъезда в Самаре

Наша задача - в максимально короткие сроки ликвидировать последствия, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, семьям погибших. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

15 июня на оперативном совещании правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал поручения по помощи пострадавшим при взрыве бытового газа в Самаре. В городе организовали штаб по ликвидации последствий ЧС. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, а ведомствам поручили оказать содействие расследованию.

«Наша задача - в максимально короткие сроки ликвидировать последствия, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, семьям погибших. Прошу министерство ЖКХ оказывать максимальное содействие следствию. Трагедия очень серьезная, штаб, сформированный по моему поручению, оперативно работает. Очередное заседание проведем 16 июня в 9 утра на месте происшествия», – рассказал глава региона.

Напомним, пожар и взрыв на улице XXII Партсъезда произошел 14 июня. Повреждения получили 32 квартиры, в двух подъездах частично обрушились межэтажные перекрытия. В результате трагедии погибли два человека, 48 - пострадали. Заведено уголовное дело. Обследование дома пока приостановили из-за угрозы обрушения. Возле него выставили охрану. Тем, кто лишился жилья, предоставят квартиры из маневренного фонда. За медицинской помощью обратилось 12 пострадавших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал