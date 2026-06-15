В Самаре студентка хотела снять престижную квартиру, но стала жертвой мошенников

Как только студентка перевела деньги, мошенник перестал выходить на связь, заблокировал контакты, а объявление исчезло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 18-летняя студентка в интернете наткнулась на объявление о сдаче квартиры в аренду с современным ремонтом, мебелью и техникой в престижном районе по приятной цене, после чего написала «собственнику» в мессенджере. Мужчина сказал, что находится в командировке, поэтому показать жилье не может, но готов помочь девушке быстро заселиться, и попросил 48 тысяч рублей для бронирования, рассказав, как перевести деньги через банкомат. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Как только студентка перевела деньги, мошенник перестал выходить на связь, заблокировал контакты, а объявление исчезло. Такие схемы особенно активны в летний сезон, когда студенты ищут жилье. Настоящие владельцы не просят предоплату через банкомат, не общаются только в чатах и обязательно показывают квартиру лично. Если что-то кажется слишком выгодным – стоит насторожиться», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего завели уголовное дело, мошенника ищут.

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